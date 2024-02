Presidente do Marselha: «Xabi Alonso disse-me que não com a mesma elegância com que fazia passes de 40 metros»

Xabi Alonso é indiscutivelmente um dos treinadores da moda em solo europeu, fruto da excelente temporada que está a realizar no comando técnico do Bayer Leverkusen, líder da Bundesliga com mais dois pontos do que o Bayern Munique. O timoneiro espanhol orienta os farmacêuticos desde a temporada passada, altura em que recusou uma proposta do Marselha para substituir Jorge Sampaoli. Numa entrevista à ‘So Foot’, Pablo Longoria, presidente da formação francesa, referiu que Xabi Alonso é um ‘gentleman’... até na hora de rejeitar ofertas."Disse-me que não com a mesma elegância que tinha quando jogava futebol, como se fosse um passe longo de 40 metros. Ele estava a dizer-me que não, eu devia ter ficado zangado, mas quase que lhe queria agradecer [risos]. Ele sabia exatamente os três ou quatro clubes que queria treinar e estava disposto a esperar por eles. Sem ressentimentos", afirmou o dirigente dos marselheses.Depois de ver gorada a possibilidade de assegurar Xabi Alonso, Pablo Longoria decidiu então avançar para Igor Tudor, cuja passagem pelo sul de França durou apenas um ano.