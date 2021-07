Roma empresta turco Cengiz Under ao Marselha

O extremo internacional turco Cengiz Under, de 23 anos, vai alinhar no Marselha, por empréstimo da Roma, que vai ser treinada pelo português José Mourinho, anunciaram este domingo os dois clubes.

Cengiz Under ruma ao clube francês, por uma contrapartida variável máxima de 500 mil euros, até 30 de junho de 2022, que fica com uma cláusula de compra obrigatória, no valor de 8,4 milhões de euros.

O ala conta nove golos nas 32 ocasiões em que alinhou pela Turquia, na qual alinhou no Euro'2020, em que a seleção não foi além da fase de grupos, sofrendo três derrotas.

Under chegou à Roma em 2017, proveniente do Istambul BB, tendo sido emprestado ao Leicester na temporada passada.