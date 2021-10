Sampaoli critica o ‘PSG-estado’

O clássico entre Marselha e PSG já começou a aquecer. Jorge Sampaoli criticou a desigualdade de forças e realçou o poderio financeiro do Qatar, determinante no crescimento do PSG. “O futebol é muito importante de uma perspetiva financeira e política. Agora é possível um país comprar um clube e os melhores jogadores. Torna tudo muito difícil. Eles têm Mbappé, Messi e Neymar na mesma equipa. Só um país pode fazer isso”, apontou o técnico do Marselha, que irá reencontrar Messi, o qual orientou na seleção argentina e já defrontou como selecionador do Chile e técnico do Sevilha: “É o melhor do Mundo.”

O St-Étienne-Angers começou atrasado, devido ao lançamento de material piroctécnico para o relvado e à invasão de campo por parte de alguns adeptos, e acabou com um empate (2-2), que mantém os locais no último lugar.