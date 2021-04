Sampaoli já irrita no Marselha: treinos causam desagrado

Jorge Sampaoli assumiu o cargo de treinador do Marselha a 26 de fevereiro e em quatro jogos na liga francesa somou três vitórias mas nem tudo tem sido um mar de rosas. O argentino, de 60 anos, renovou os métodos de treino mas a intensidade que exige em cada sessão de trabalho não tem agradado aos jogadores. De acordo com o 'L'Équipe' grita com os jogadores, reprova-os constantemente e tem sentido "problemas para se adaptar".





O jornal francês escreve que quem mais tem sofrido são os jovens, que tentam uma oportunidade na equipa principal. L'Equipe refere que vários convocados às 8h45 e até ao meio-dia não puderam treinar com o Marselha mas apenas pressionar sem tocar na bola.Sampaoli substituiu no cargo Nasser Larguet, que assumira o comando interino da equipa na sequência da saída do português André Villas-Boas, em 2 de fevereiro, em desacordo com a política desportiva do clube, que ocupa o sétimo lugar da Liga francesa."Durante toda a minha vida ouvi dizer que o Olympique de Marselha era um clube especial, de paixão e que o [estádio] Vélodrome se inflama quando a equipa lá joga. É um clube do povo. Não nos vamos esconder e vamos jogar de forma determinada. Aceitei o convite sem qualquer hesitação", afirmou Sampaoli no dia em que foi confirmado no Marselha ( o contrato é válido até 2023).O Marselha é a segunda experiência de Sampaoli no futebol europeu, após ter orientado os espanhóis do Sevilha, em 2016/17.Além de ter treinado clubes como Emelec e Universidad do Chile, Sampaoli liderou a seleção chilena durante quatro anos (2012 a 2016), tendo conquistado a Copa América de 2015. Após a passagem pelo Sevilha, assumiu o comando da seleção da Argentina, levando a 'albiceleste' aos oitavos de final do Mundial2018.