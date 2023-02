Tudor elogia Vitinha após estreia pelo Marselha: «Fez um bom jogo e boas jogadas»

Vitinha estreou-se este domingo com a camisola do Marselha e logo a titular na derrota (3-1) com o Nice. O avançado português foi substituído ao intervalo, mas foi elogiado por Igor Tudor no final da partida da 22.ª jornada da Ligue 1."Para mim justificava-se que Vitinha jogasse hoje. Fez um bom jogo e boas jogadas. Num período em que temos uma série de partidas, [Alexis] Sánchez não pode atuar durante 90 minutos em cada uma", referiu o técnico do Marselha, que, apesar do desaire, não atribuiu culpas aos seus pupilos."Foi um jogo difícil contra uma equipa que atravessa um bom momento, mas não posso culpar os meus jogadores. Não posso dizer que eles não competiram ou criaram situações, queriam fazer as coisas bem", vincou.