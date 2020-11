"Vergonha", "fiasco" e "insulto": adeptos do Marselha furiosos após derrota com o FC Porto

A derrota do Marselha diante do FC Porto (3-0), ontem, na Liga dos Campeões, deixou os 'South Winners 1987', um grupo de adeptos do clube francês, verdadeiramente exasperados. Num comunicado publicado nas redes sociais falam em "vergonha", "fiasco" e num "insulto ao futebol". Não poupam ninguém, da equipa aos dirigentes.





"O que dizer? Faltam-nos as palavras para descrever o que sofremos nesta terceira jornada da Liga dos Campeões. Um insulto ao futebol, à instituição Marselha, aos nossos 120 anos de história, às nossas cores e a todo o povo de Marselha", começam por dizer os adeptos."Mas este fiasco era, infelizmente, previsível e esperado. A fasquia é definitivamente muito alta quando oferecemos tais desempenhos, cada um mais catastrófico e angustiante do que o outro", acrescentam."Neste ponto André Villas-Boas tem razão, a esta equipa falta praticamente tudo: vontade, intensidade, qualidade técnica e atlética, projeto de jogo, honra e dignidade. O conteúdo é aflitivo e desesperante, as carências são numerosas. Os jogos sucedem-se e nada muda", constatam os adeptos."A realidade é clara: finanças catastróficas, baixo investimento mal utilizado e esbanjado. Salários de estrelas oferecidos a jogadores que não o são... e aqui estamos de volta nas mesmas condições que no final da era Dreyfus", avisam.