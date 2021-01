Villas-Boas admite mau momento do Marselha mas confia nos jogadores: «Não há crise»

O Marselha, de André Villas-Boas, somou este sábado a terceira derrota consecutiva na Ligue 1 ao perder (3-1) na visita ao Monaco, depois de ter estado em vantagem no marcador. Apesar série de maus resultados, o treinador português recusa que a falar em cenário de crise e acredita que os jogadores vão dar a volta à situação.





"Não há crise. Estamos a sofrer bastante, mas o grupo está sólido e quer sair rapidamente desta fase. Todos os jogadores deram tudo, os titulares e os suplentes", afirmou Villas-Boas, após o encontro."O empate do Monaco no início da segunda parte afetou-nos. Perdemos confiança. A equipa ficou débil nas bolas paradas do adversário, faltou maior concentração nos cantos. O Monaco é uma equipa eficaz nesse aspeto e sabíamos disso. É um dos seus pontos fortes. Mudaram o rumo do jogo e ficámos afetados pela eficácia deles na segunda parte", acrescentou.Milik, avançado que chegou recentemente do Nápoles, estreou-se pelo clube francês e Villas-Boas acredita que pode dar muito à equipa. "Milik não joga desde 15 de novembro, pela seleção da Polónia. Foi marginalizado em Nápoles. Com uma semana extra de trabalho, poderá recuperar a condição física ideal. Temos de dar-lhe tempo máximo de jogo para voltar a estar a 100% rapidamente. Ele tem uma presença física impressionante e precisa de mais bolas para fazer golos", atirou o técnico português.