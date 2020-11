Villas-Boas após triunfo em casa: «Entrámos com um estado de espírito muito bom»

André Villa-Boas não escondeu a sua satisfação depois do triunfo do Marselha diante do Nantes, em casa. A equipa, que vinha de uma derrota na Liga dos Campeões, com o FC Porto, venceu por esclarecedores 3-1, e o técnico espera que este resultado seja um bom tónico para o duelo com o Olympiacos, na próxima semana.





"É uma exibição muito boa da equipa, é uma vitória pessoal para cada jogador", disse o treinador português depois do jogo. "Entrámos bem, com um estado de espírito muito bom. Poderíamos estar a liderar por 2 ou 3 golos aos 15 minutos. O início da partida deu-nos muita confiança para o que se seguiu. Dominámos o jogo, fizemos boas combinações", constatou o técnico."Espero que seja uma boa referência para o que se segue. Vamos ver se conseguimos reproduzir isto na terça-feira, contra o Olympiakos", acrescentou.