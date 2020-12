Villas-Boas arrependido da quezília com repórter

André Villas-Boas mostra-se arrependido por se ter dirigido em tom ameaçador a um jornalista após o desaire (1-2) de quarta-feira, diante do Rennes, a contar para a 15ª jornada da Ligue 1. “Lamento a minha reação. A substância do meu pensamento não muda, mas a forma como o verbalizei não foi a correta. Entendo que tenha sido alvo de críticas, mas a verdade é que os artigos e as palavras duras atingiram-me”, afirmou o treinador do Marselha, o qual fez questão de explicar toda a situação a Frank McCourt, o dono do emblema francês: “Quis esclarecer com ele as minhas ações!” A insatisfação do português foi provocada por um artigo de opinião no jornal ‘La Provence’, no qual AVB era duramente criticado devido ao desempenho do Olympique na Liga dos Campeões (4º lugar no Grupo C e consequente eliminação das provas da UEFA).

O treinador luso, de 43 anos, já só pensa na receção ao Reims, agendada para esta tarde e respeitante à 16ª ronda. O desaire do Rennes parece estar digerido. “ Os jogos sucedem-se de forma tão rápida, que nem temos tempo para passar por momentos de luto. Os jogadores já seguiram em frente. A expulsão de Gueye foi o momento decisivo daquela partida, daí a diferença de nível entre as duas equipas ter sido gritante”, frisou AVB, cujo conjunto segue na 4ª posição.