Villas-Boas defende Benedetto mas admite: «Os falhanços dele têm sido um abuso»

Darío Benedetto regressou este fim de semana aos golos na derrota do Marselha frente ao Nimes por 2-1. O internacional argentino vivia uma seca de golos e não marcava há sete encontros. Apesar de ter faturado frente ao Nimes, já tinha falhado uma oportunidade incrível na primeira parte e voltou a ser alvo de críticas. Mas André Villas-Boas saiu em defesa do seu jogador. Ainda que admita que ele tem falhado em demasia.





"Em relação ao Darío [Benedetto], não me arrependo de o ter colocado no jogo com o Nimes. Como treinador tenho a função de o ajudar a recuperar o seu nível. É verdade que os falhanços dele em frente à baliza têm sido um abuso, mas ele continua à procura da sua melhor forma, procura o clique. É inacreditável que ele consiga marcar o golo no final do jogo e ao mesmo tempo falhar aquela oportunidade incrível na primeira parte. Acho que isso vai ajudá-lo a melhorar", afirmou o técnico.O Marselha não venceu nenhum dos últimos três jogos e caiu para o sexto lugar da liga francesa, já a oito pontos do Lyon, que ocupa o último lugar do pódio.