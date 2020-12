Villas-Boas e o desentendimento com um jornalista: «Lamento a reação que tive»

O polémico episódio protagonizado por André Villas-Boas num desentendimento com um jornalista na conferência de imprensa após a derrota do Marselha em Rennes marcou o início da antevisão do jogo com o Stade de Reims desta sexta-feira.





"Lamento a reação que tive", afirmou o treinador português. "A substância do meu pensamento não muda, mas a forma não foi a correta. Lamento a minha reação, mas fiquei afetadi com os artigos e as palavras duras", explicou.