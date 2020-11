Villas-Boas escandalizado com nomeação de Bielsa para prémio The Best: «A FIFA está a dormir»

André Villas-Boas nem queria acreditar quando soube que Marcelo Bielsa é um dos nomeados para receber o prémio de melhor treinador 'FIFA The Best'.





O treinador português do Marselha recorda que em 2020 o técnico do Leeds ganhou 'apenas' o Championship (segunda divisão inglesa), ao passo que Thomas Tuchel, treinador do PSG, ficou de fora de uma lista onde estão Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui e Zinedine Zidane"Que o Tuchel não esteja entre os cinco nomeados parece-me um escândalo. A FIFA está a dormir. O Bielsa? O Bielsa devia ganhar um reconhecimento honorífico, mas nunca estar entre os 20 melhores treinadores do Mundo em 2020", declarou Villas-Boas.André Villas-Boas considerou mesmo que a nomeação de Bielsa é "um escândalo", acrescentando que o argentino "apenas ganhou o Championship". "O Tuchel ganhou quatro títulos e chegou à final da Liga dos Campeões!"Os prémios 'FIFA the Best' serão entregues no próximo dia 17 de dezembro.