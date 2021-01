Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Villas-Boas fica no Marselha até final da época Direção do clube mantém a confiança no treinador luso apesar da crise de resultados





SINTONIA. Eyraud, líder do Marselha, conta com Villas-Boas

• Foto: Getty IMAGES