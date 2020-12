Villas-Boas protesta decisão do árbitro e é expulso

André Villas-Boas foi esta sexta-feira expulso na visita do Marselha ao Nîmes, da 13.ª jornada da liga francesa.





Aos 40 minutos, o treinador português não gostou da decisão do árbitro Willy Delajod exibir um cartão amarelo ao defesa croata Caleta-Car, protestou e recebeu ordem de expulsão.Villas-Boas abandonou o banco de suplentes do Marselha e foi sentar-se na bancada, de onde assistiu ao resto do encontro.