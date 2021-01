Villas-Boas teme explosão de casos de covid-19: «Vai acontecer, é uma questão de tempo»

André Villas-Boas está preocupado com os efeitos da nova variante do coronavírus no desporto. O treinador português do Marselha, que amanhã visita o Dijon em mais uma jornada da Ligue 1, teme uma explosão de casos no futebol francês.





"Estou preocupado porque isso vai acontecer, é uma questão de tempo", considerou o técnico. "Não espero, mas estou com medo. Estou à espera para ver as consequências do jogo que tivemos com o Montpellier, já que o Luís Henrique deu positivo, além do Savanier e do Mavididi", explicou."É uma questão de tempo. Já tivemos muitos casos de covid e esperamos ter imunidade de grupo. Se pudéssemos evitar a paralisação do campeonato francês, seria o melhor", acrescentou.