Vitinha bisa no primeiro teste de pré-temporada do Marselha

Depois de uma primeira metade de temporada que ficou um pouco aquém do esperado, Vitinha parece ter tudo bem alinhado para arrancar a toda a velocidade a nova época ao serviço do Marselha. O jovem avançado português, contratado no último inverno a troco de 32 milhões de euros, apontou os dois golos do triunfo, por 2-0, frente ao Nimes, no último sábado (ontem).

O Marselha volta a jogar nesta pré-temporada no sábado, dia 22, diante dos belgas do Eupen.