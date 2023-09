Vitinha, avançado que trocou o Sp. Braga pelo Marselha em janeiro, crê que irá mostrar o seu valor em 2023/24. "Vão ver um novo Vitinha comparado com o da época passada. Não estava preparado, foi complicado. Já me adaptei, tive férias e voltei com as baterias carregadas", disse ao jornal ‘Marítima’.