Bölöni: «Não é por ter sido treinador do Sporting que não posso treinar o Benfica...»

Apresentado esta sexta-feira como novo treinador do Metz, o belga László Bölöni desvalorizou o seu passado enquanto técnico do Nancy, o grande rival da sua atual equipa, algo que tem dado que falar nos últimos dias na cidade. O belga, de 69 anos, lembrou a sua carreira e garantiu que é sempre profissional, trabalhe onde trabalhar e que, por exemplo, o facto de ter orientado o Sporting não o impediria de comandar o Benfica."Pensei sobre isso, mas sabem, viajei imenso. Sei da história do dérbi entre Nancy e Metz, dizem que é o maior de França. Mas também já vi os dérbis entre Rennes e Nantes, entre Sporting e Benfica ou Sporting e FC Porto. Há grandes dérbis em todo o lado. Mas não é por ter sido treinador do Sporting que não posso treinar o Benfica. Estive no PAOK e no Panathinaikos. Pessoalmente, quando assino por um clube, torno-me o seu adepto número 1 a 200%, sou o primeiro a sofrer quando as coisas não correm bem. Espero que os adeptos vejam isso e espero ser amado aqui. Mas, mais importante do que isso, respeitado. Isso já seria suficiente", frisou o técnico belga, na conferência de imprensa de apresentação esta sexta-feira realizada.Bölöni, recorde-se, assumiu o comando do Metz com a missão de fazê-la regressar à Ligue 2, naquele que é um regresso a um país no qual trabalhou em outras quatro ocasiões, ao serviço do já referido Nancy, mas também no Lens, Monaco e Rennes.