Golo de Ben Yedder coloca Monaco no segundo lugar à condição

Um golo solitário de Wissam Ben Yedder deu este domingo a vitória ao Monaco em casa do Angers, na 34.ª jornada da Liga francesa, levando os monegascos ao segundo lugar à condição.

Entrado aos 18 minutos para o lugar do lesionado Jovetic, foi já de braçadeira de capitão no braço que Ben Yedder fez o 18.º golo esta época na Ligue 1, aos 79 minutos, decidindo a partida e dando 'gás' à recuperação do Mónaco sob o comando de Niko Kovac.

Com este resultado, os monegascos, sem Gelson Martins (infetado com o novo coronavírus) e com Florentino a não sair do banco, somaram a quinta vitória consecutiva e estão a um ponto do líder Paris Saint-Germain, ainda que ambos os emblemas tenham mais um jogo do que o Lille.

O PSG soma 72, o Mónaco 71 e a equipa de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches tem 70, ocupando, para já, o terceiro posto, estando obrigada a vencer pelas 20:00 em casa do Lyon, quarto, para voltar à liderança.

O Angers segue 'tranquilo' no 12.º posto, com 41 pontos, 10 acima da 'linha de água', a quatro rondas do final do campeonato.

O Lens regressou ao quinto posto ao vencer em casa o Nimes, 19.º e penúltimo, por 2-1, mas teve de sofrer: após o português David Costa assistir o camaronês Ganago aos 17, Sylla foi expulso e deixou a equipa da casa a jogar com menos um desde os 24.

O argelino Ferhat empatou, de penálti, aos 52, mas Haidara fez, aos 76, o golo que permite ao Lens rechaçar os avanços do Marselha, que na sexta-feira ganhou em Reims e tinha ocupado o quinto posto à condição.

O Lorient, 17.º, goleou em casa por 4-1 o Bordéus, 16.º, e chegou aos 35 pontos, mais quatro do que os clubes em posição de descida, com o Nantes a triunfar em casa do Estrasburgo por 2-1 e a colocar-se em 18.º, posição de 'play-off' de manutenção, aproveitando o deslize do Nimes.

O Dijon, lanterna-vermelha do campeonato, saiu goleado por 5-1 de casa do Rennes, em sétimo e firme na luta pelos lugares de acesso às competições europeias, com a alegria da equipa da casa a contrastar com os forasteiros, que hoje viram matematicamente confirmada a descida.

O Nice, nono, venceu por 3-1 o Montpellier, com Rony Lopes até aos 90+1, e colocou-se a um ponto do rival, que é oitavo com 47 pontos e somou o quarto jogo seguido sem ganhar.