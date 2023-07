Ben Yedder alvo de queixa por alegada violação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional francês Wissam Ben Yedder, do Monaco, foi alvo de uma queixa por alegada violação, informou hoje o Ministério Público de Nice, num caso que terá ocorrido na segunda-feira em Beausoleil.Xavier Bonhomme, procurador de Nice, confirmou a existência de "duas queixas por violação, com duas vítimas, que visam duas pessoas", sendo uma delas o avançado do Monaco, de 32 anos, enquanto o outro visado não foi identificado.

Segundo a imprensa francesa, as queixas foram efetuadas por duas jovens de 19 e 20 anos, que alegam que foram "forçadas a praticar atos sexuais".

"O Monaco tomou conhecimento das informações publicadas hoje sobre Wissam Ben Yedder. Como o caso está sujeito a procedimentos legais, o clube não está em posição de comentar", refere o clube monegasco em comunicado.