Claque do Monaco 'atira-se' à equipa: «Isto virou um clube de férias...»

A claque 'Ultras Monaco 1994', afeta ao clube monegasco onde atua o português Gelson Martins, emitiu um comunicado onde critica a época menos conseguida da equipa, que vai disputar na última jornada o apuramento para as competições europeias. Numa longa mensagem deixada nas redes sociais, o grupo de adeptos condena a "atitude inaceitável e pouco profissional de grande parte dos jogadores da equipa principal"."Depois de terem mostrado muita paciência e de terem acredito em falsas promessas, os Ultras Monaco 1994 decidiram manifestar-se hoje sobre a má situação do nosso clube.Denunciamos a atitude inaceitável e pouco profissional de grande parte dos jogadores da equipa principal. Um 'deixa-andar' apoiado pelo nosso diretor desportivo Paul Mitchell, que jamais se interessou pelo clube e que abandonou totalmente as suas responsabilidades a partir de abril.O ambiente no balneário piorou e qualquer preocupação ou profissionalismo desapareceram. O Monaco virou um clube de férias. Com a necessidade de se qualificarem para a Europa, como é que os jogadores podem, todas as semanas, beber nos bares do Principado até às 5h da manhã quando têm treino às 10h30?Decidimos não nomear os jogadores, mas eles sabem quem são. Alguns queixam-se de não terem tempo de jogo suficiente, mas passam mais tempo em bares do que nós.Jamais na história do Monaco vimos uma equipa tão lamentável e desinteressada. Os jogadores troçam abertamente de nós e do futebol monegasco.Está na hora de fazer uma limpeza no Monaco, começando por não permitir que Mitchell escolha o seu substituto, já que anda a escolher amigos cujas habilidades são questionáveis. Que todos aqueles que não sentem as nossas cores venham à porta e se apressem a sair".