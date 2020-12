Fàbregas: «Sarri não mudava a hora do treino por causa de um professor de Pisa»

Numa entrevista ao jornal italiano 'Tuttosport' Cesc Fàbregas contou que a sua relação com Maurizio Sarri nunca foi a melhor, por isso decidiu deixar o Chelsea. O médio espanhol, de 33 anos, recorda que não era opção para o técnico italiano, que é muito supersticioso e de ideias fixas.





"Ele queria apostar em Jorginho e jogar apenas na Taça da Liga ou na Liga Europa não era suficiente para mim. Sempre fui titular, por isso deixei o Chelsea", recorda o atual jogador do Monaco.E prosseguiu: "O Sarri é um bom treinador, mas tem convicções muito fortes ao nível tático. Ele é muito supersticioso e é muito difícil fazê-lo mudar de ideias".Fàbregas recorda um pedido que fez ao treinador italiano que nunca foi atendido. "Ele queria que treinássemos sempre à tarde, às 3 horas, o que era muito mau para jogadores com família, como era o meu caso. Não conseguíamos ver os nossos filhos durante todo o dia. Eles iam para a escola de manhã e estavam a dormir quando chegávamos a casa depois do treino... Um dia pedi-lhe para passarmos a treinar de manhã. Mas ele disse que tínhamos de treinar às 3 porque um professor de Pisa tinha provado que era a melhor hora para o corpo. O que eu sei é que é importante para os jogadores passarem tempo com a família..."Já sobre José Mourinho e Pep Guardiola, garantiu que os treinadores não são muito diferentes. "Todos pensam que são opostos, mas na realidade apenas têm um estilo de jogo diferente. Como treinadores e na forma de viver o futebol são idênticos, ou seja, são maníacos e ganhadores. Os dois, e mais recentemente com Klopp, marcaram uma época."