Falcão na órbita do Valencia

Radamel Falcão poderá estar de saída do Monaco. Depois de uma temporada uns furos abaixo do pretendido - a luta por títulos -, o avançado colombiano pode voltar de novo à liga espanhola, agora para representar o Valencia. Os maus resultados desportivos dos monegascos, esta temporada, deixaram Falcão reticente quanto à continuidade no emblema orientado por Leonardo Jardim. Atualmente, os monagascos lutam pela permanência na Ligue 1 e precisam de vencer, esta sexta-feira, na deslocação ao Nice para continuar no principal escalão francês de futebol na próxima temporada.





De acordo com o 'L'Equipe', o avançado colombiano de 33 anos quer regressar à liga espanhola, onde já representou o Atlético Madrid e uma das opções pode mesmo ser o Valencia. A boa relação que existe entre Jorge Mendes, agente do atleta, e Peter Lim, presidente do Valencia, pode facilitar toda a operação entre as duas partes. A participação do conjunto Che na Liga dos Campeões na próxima época é um fator ainda mais aliciante para o ex-FC Porto.