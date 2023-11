Franceses dizem que Gelson Martins pondera regresso a Portugal já em janeiro

Parece ter terminado o estado de graça de Gelson Martins no Monaco. Na equipa do Principado desde 2018, altura em que chegou por empréstimo de uma temporada do Atlético Madrid - viria a assinar no final desse período um contrato de cinco anos com os franceses -, o avançado internacional português está neste momento afastado do plantel orientado pelo austríaco Adi Hütter.

De acordo com o portal 'FootMercato', o futebolista de 28 anos mantém a forma no clube, apesar de treinar à parte do plantel principal, pelo qual não soma qualquer jogo oficial desde 26 de fevereiro. Nesse dia, entrou em campo para disputar os nove minutos finais do Monaco-Nice, partida a contar para a ronda 25 da Liga francesa que terminou com uma derrota dos monegascos por 3-0.

A mesma fonte informa ainda que, apesar de Gelson Martins ter contrato com o Monaco até junho do próximo ano, que o clube não pretende colocar qualquer tipo de entrave à saída do jogador, que pondera regressar a Portugal já no mercado de transferências de janeiro. Uma possível ingressão no futebol saudita também está em cima da mesa, acrescenta o 'FootMercato'.

Formado no Sporting, Gelson Martins conta no seu palmarés com uma Supertaça Cândido de Oliveira (2015), uma Taça da Liga portuguesa (2017/18) e ainda uma Supertaça Europeia (2018) pelo Atlético Madrid.