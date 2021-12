Gelson Martins marca na goleada do Monaco sobre o Metz

O futebolista português Gelson Martins marcou este domingo um golo na goleada do Monaco por 4-0 sobre o Metz, na 17.ª jornada da Liga francesa, na qual o Rennes subiu ao segundo lugar.

Frente ao penúltimo classificado, o tento do atleta luso foi marcado aos 67 minutos, valendo, na altura, o 3-0, com remate na área, após passe de Sofiane Diop, a quem o português tinha assistido, logo no segundo minuto, para o 1-0.

O avançado alemão Kevin Volland, aos 44', de penálti, e Ben Yedder, aos 87', consumaram a goleada que permite ao Mónaco manter o sexto lugar isolado, com 26 pontos, a um do Lens e do Nice, que hoje recebe o Estrasburgo.

Com goleada por 5-0 na visita ao lanterna-vermelha Saint-Étienne, na qual se destacou o hat-trick de Martin Terrier, o Rennes destronou o Marselha do segundo lugar, depois de o conjunto do Mediterrâneo, que tem um jogo a menos, ter perdido, no sábado, por 2-1, em casa ante o Brest.

Apesar do empate 1-1 em Lens, que se seguiu ao 0-0 caseiro com o Nice, o Paris Saint-Germain lidera, com 42 pontos, mais confortáveis 11 pontos do que o Rennes e 13 do que o Marselha.