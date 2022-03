Gelson Martins: «É um resultado pesado pelo que fizemos e pelas ocasiões que criámos»

Gelson Martins foi um dos poucos jogadores do Monaco que criou constantemente perigo junto da baliza do Sporting de Braga.





Em declarações no final da partida, o internacional português - que esta quinta-feira até chegou a marcar, embora o golo tivesse sido posteriormente anulado por fora de jogo - lamentou o mau arranque da equipa, assumindo que a formação monegasca tentará dar a volta à eliminatória no encontro da segunda mão na sua casa."Derrota difícil. Iniciámos o jogo mal, começámos nervosos e o Sp. Braga aproveitou a sua primeira oportunidade. Entrámos melhor na segunda parte, mas voltámos a sofrer perto do final. Ainda não acabou, temos o jogo em casa e temos de ganhar. 0-2 é um resultado pesado pelo que fizemos e pelas ocasiões que criámos", começou por dizer o extremo do Monaco.

"Agora temos de pensar no Estrasburgo e depois sim vamos pensar na 2ª mão com o Sp. Braga. Vai ser uma semana difícil, mas vamos tentar dar a volta."



Bom momento e o golo anulado

"Estou bem, vim de um bom jogo com o Marselha. Tentei marcar, mas tive um golo anulado. Na 2ª parte, mostrámos qual é o verdadeiro Mónaco. A 1ª parte é para esquecer. Vamos tentar todos juntos dar a volta e as individualidades vão sobressair", terminou.