Gelson Martins em versão carro de Fórmula 1: o original 11 do Monaco para o jogo com o Lens

O Monaco, de Gelson Martins, anunciou este domingo a sua equipa inicial para a partida frente ao Lens, a contar para a última jornada da Ligue 1, com... 11 carros de Fórmula 1, em alusão ao Grande Prémio de Monaco que decorreu este domingo no principado e que terminou com uma vitória do holandês Max Verstappen (Red Bull). Velocidade não faltará nesta última ronda do campeonato!