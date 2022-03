Gelson Martins feliz com o golo frente ao Marselha: «Estou a trabalhar cada vez melhor»

O Monaco regressou este fim de semana às vitórias frente ao Marselha com golo de Gelson Martins, momento que o jogador português quer aproveitar para ganhar ainda mais protagonismo na equipa."Queria poder ter mais golos e assistências mas estou a trabalhar cada vez melhor. Estou a fazer o que tenho de fazer, o importante é que a equipa tenha uma boa época e possa concretizar objetivos", diz à Sport TV.Gelson acredita que estão reunidas as condições para crescer mais. "Estou bem. O clube está melhor do que quando cheguei. Tem melhores condições e objetivos mais ambiciosos. Tenho mais 3 anos de contrato e quero ajudar o Monaco", refere.Formado no Sporting, continua a acompanhar o campeonato português. "Vai ser uma reta final interessante. Ainda faltam muitos jogos e muita coisa pode acontecer".Gelson falou ainda da vontade de ser opção na Seleção Nacional: "Trabalho para poder lá estar, às vezes as coisas correm bem, outras não. Quem decide é o selecionador. Só tenho de fazer o meu trabalho e esperar. A Seleção tem grandes jogadores e quem for chamafo é para acrescentar".