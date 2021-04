Gelson Martins infetado com Covid-19

Gelson Martins, que veste as cores do Mónaco, testou este sábado positivo à Covid-19, avança o jornal desportivo francês Le Équipe.



Gelson é o quinto jogador da equipa a estar infetado com o novo coronavírus e não irá, por isso, participar no jogo frente ao Angers marcado para este domingo.





"O jogador está bem e o seu estado de saúde não preocupa. Todas as providências necessárias foram tomadas: ele está isolado e é acompanhado pela equipa médica em conjunto com as autoridades locais", avança comunicado do clube.