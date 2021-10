Gelson Martins marca na vitória do Monaco sobre o Montpellier: veja o golo

O Monaco regressou este domingo às vitórias na Liga francesa ao bater (3-1) o Montpellier, em jogo da nona jornada da prova, numa partida que contou com um golo do internacional português Gelson Martins.





Gelson a faturar Olhem a rapidez do português



Chamado por Niko Kovac à equipa inicial, o antigo extremo de Sporting e Atlético Madrid apareceu aos 62 minutos no centro da área do Montpellier e, de forma meio acrobática, atirou para o fundo das redes adversárias, apontando o seu segundo esta temporada no campeonato.