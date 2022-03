Gelson Martins regressa aos golos pelo Monaco três meses depois: lance só foi validado pelo VAR

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gelson Martins estava no sítio certo à hora certa para empurrar a bola para o fundo das redes do Marselha após um primeiro remate de Kevin Volland ao poste. O lance começou por ser invalidado, mas o VAR verificou que o internacional português não estava em posição legal e o Monaco passou para a liderança da partida aos 59 minutos. O antigo jogador do Sporting regressou assim aos golos pelo monegascos três meses depois de ter apontado um dos tentos na goleada, por 4-0, ao Metz.