Guerra na Ucrânia: Monaco e o dono russo Rybolovlev fazem doações

O Monaco e o seu dono, o magnata russo Dmitri Rybolovlev, anunciaram ter feito doações à Cruz Vermelha do principado para que, depois, seja prestado auxílio às populações civis que sofrem os efeitos da guerra na Ucrânia."É absolutamente necessário apoiar aqueles que sofrem mais. É a razão pela qual o Monaco, o Cercle Brugge e eu mesmo, bem como as diferentes sociedades onde a família Rybolovlev investe, decidimos de fazer doações a fim de proporcionar ajuda humanitária", referiu o dono do Monaco, citado pelo site do clube do principado.