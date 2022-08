Mohamed Camara, médio maliano de 22 anos, foi oficializado como reforço do Monaco para as próximas cinco temporadas, anunciou o clube este domingo em comunicado. O valor da transferência não foi revelado, contudo, de acordo com a ‘Sky Sport’ alemã, os austríacos pretendiam 30 milhões de euros.Depois de seis temporadas na Áustria, onde representou Salzbugo, Liefering (equipa satélite do Salzburgo) e TSV Hartberg (também cedido pelo Salzburgo), o maliano muda-se agora para o Monaco, onde, de acordo com a mesma fonte, é visto como o como o substituto ideal de Tchouaméni, que saiu para o Real Madrid a troco de 100 milhões de euros.Aos 22 anos, conta com 15 internacionalizações e três golos pela seleção do Mali.