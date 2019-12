Monaco chega a acordo com o Partizan para a contratação de Pavlovic

O Monaco, orientado pelo português Leonardo Jardim, chegou a acordo com o Partizan Belgrado para a transferência do sérvio Strahinja Pavlovic no próximo mercado de inverno, anunciou esta quarta-feira o clube francês na sua página oficial.

Os monegascos revelaram ainda que o acordo prevê o empréstimo do jovem jogador sérvio, de 18 anos, ao Partizan até junho de 2020, com Pavlovic a juntar-se ao Monaco no final da temporada.

O Monaco ocupa atualmente o nono lugar da Liga francesa, com 25 pontos, fruto de sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. A equipa de Leonardo Jardim foi eliminada da Taça da Liga na terça-feira, depois de uma derrota caseira por 3-0 frente ao Lille.