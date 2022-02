Monaco desperdiça vantagem e 'oferece' triunfo ao Stade de Reims

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Monaco, com Gelson Martins a titular, teve este domingo uma tarde para esquecer na Liga francesa, com uma série de erros de 'principiante' que lhe valeram a derrota em casa com o Stade de Reims, por 2-1.

O adversário do Sporting de Braga nos oitavos de final da Liga Europa, esteve a vencer no jogo da 26.ª jornada da 'Ligue 1', com um golo de Ben Yedder, aos 55 minutos, já depois de Gelson Martins ter um golo anulado por fora de jogo.

Apesar da margem mínima, tudo indicava que os monegascos tinham o jogo na mão, mas um inacreditável autogolo de Kevin Volland, a desviar de cabeça para a própria baliza, aos 85, e a expulsão de Jean Lucas, aos 88, precipitaram a derrota.

O médio brasileiro tinha visto um primeiro amarelo, aos 86 minutos, mas não resistiu à infantilidade de tocar com o pé no adversário no chão e viu o segundo cartão dois minutos depois, aos 88, deixando os monegascos reduzidos a 10.

Foi o momento para o Reims acreditar que podia vencer no Principado, o que não acontecia desde 2011, e Mbuku fez o 2-1 para os visitantes, aos 90+2.

A derrota deixa o Monaco 'ameaçado' ainda nesta jornada por Nantes, Lyon, Lens ou Lille, que o podem ultrapassar no sexto lugar.

A equipa, treinada pelo belga Philippe Clement, visita o Sporting de Braga em 10 de março, e tem o segundo jogo dos oitavos de final da Liga Europa em casa, em 17 de março.