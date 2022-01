Monaco oficializa despedimento do treinador Niko Kovac

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Monaco confirmou este sábado oficialmente o despedimento do treinador croata Nico Kovac, que já tinha sido informando na quinta-feira que seria substituído, sendo que o belga Philippe Clement é apontado como o sucessor.

"O Monaco anuncia ter tomado a decisão de se separar de Nico Kovac. O treinador croata foi informado na quinta-feira, durante uma conversa preliminar", escreveu o clube da Liga francesa de futebol num breve comunicado.

O clube do principado acrescentou que "anunciará muito proximamente o nome do novo treinador" e que, no entretanto, a equipa será comandada por Stéphane Nado, o técnico da segunda equipa dos monegascos.

Stéphane Nado deverá orientar a equipa em que alinha o português Gelson Martins no domingo, em Rouen, onde o Mónaco enfrenta o Quevilly-Rouen, do segundo escalão, em encontro dos 16 avos de final da Taça de França.

De acordo com uma notícia avançada na sexta-feira pela agência francesa de notícias France Presse (AFP), o substituto de Nico Kovac deverá ser o belga Philippe Clement, técnico do Club Brugge, que deverá assinar por dois anos e meio.

Clement, de 47 anos, comanda o Club Brugge desde 2019/20, tendo sido campeão belga na época de estreia e na temporada transata, isto depois de conduzir o Genk ao cetro de 2018/19.

O Monaco é sexto classificado da Ligue 1, após 19 jornadas, ao somar 29 pontos, menos 17 do que o líder Paris Saint-Germain, mas apenas menos quatro em relação ao Nice, segundo.