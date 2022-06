Monaco oficializa saída Cesc Fàbregas

O Mónaco, clube da Liga francesa de futebol, oficializou este sábado a saída do médio internacional espanhol Cesc Fàbregas, que terminou contrato no final da temporada 2021/22.

"Obrigado por tudo. Cuida-te", escreveu o clube francês na rede social Tweeter, despedindo-se de Fàbregas, de 35 anos, que alinhava na formação do principado desde janeiro de 2019, proveniente dos ingleses do Chelsea.

O conjunto gaulês lembra que Fàbregas conta "mais de 830 jogos na sua carreira" e avança que, "em fim de contrato, deixa o Principado após três anos e meio".

Cesc Fàbregas fez a sua formação no FC Barcelona, rumando em 2003 ao Arsenal, no qual esteve até 2011, ano em que voltou ao clube catalão, para disputar mais três épocas. Em 2014, ingressou no Chelsea, no qual esteve quatro anos e meio.

Na sua carreira, o médio espanhol conta um título mundial (2010) e dois europeus (2008 e 2012), pela Espanha e, ao nível de clubes, um Mundial de clubes (2011) e uma Supertaça Europeia (2011), pelo FC Barcelona, a última face ao FC Porto (2-0).

Quanto a campeonatos, ganhou três em Inglaterra (2003/04, 2014/15 e 2016/17) e um em Espanha (2012/13).