Monaco termina com sonho do Rumilly Vallières na Taça de França

O sonho do Rumilly Vallières, do quarto escalão, chegar à Taça de França terminou esta quinta-feira com uma derrota em casa frente ao Monaco, por 5-1, nas meias-finais.

O conjunto do National 2 ainda se colocou em vantagem, por Alexi Peuget, aos 20 minutos, mas o quarto classificado da liga francesa deu a volta ao marcador ainda na primeira parte, com golos de Arthur Bozon (27'), na própria baliza, e Aurélien Tchouaméni (32').

No segundo tempo, o Monaco, com Gelson Martins a titular e Florentino Luís a entrar aos 79 minutos, confirmou o favoritismo, com golos de Wissan Ben Yedder (55'), Cesc Fàbregas (78') e Aleksandr Golovin (82').

Os monegascos regressam à final da Taça de França 11 temporadas depois, procurando o sexto triunfo numa prova que não vencem desde 1990/91.

Na final, marcada para 19 de maio, o Monaco vai defrontar o Paris Saint-Germain, que na quarta-feira afastou o Montpellier, por 6-5 no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a dois no final dos 90 minutos.