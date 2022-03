Philippe Clément: «Não devíamos ter sofrido o 2-0 daquela forma»

Philippe Clément, treinado do Monaco, lamentou o "mau" início de jogo por parte dos seus jogadores, que ficaram "nervosos" com o golo madrugador de Abel Ruiz, logo aos três minutos de jogo."É mau começar um jogo com um golo do adversário, deu motivação ao Sp. Braga, que desenvolveu bem o seu jogo. Os meus jogadores começaram a ficar nervosos e os primeiros 45 minutos não foram bons. Tivemos mais posse a partir dos 20’ e é uma pena ter dois golos anulados, o primeiro sim, mas o segundo tenho dúvidas. Estes dois lances mudariam o rumo do jogo", começou por dizer o treinador dos monegascos, em declarações na conferência de imprensa realizada no final do encontro no Municipal de Braga.E prosseguiu: "Os detalhes fizeram a diferença e não acho que foi por falta de criatividade que saímos derrotados. Não devíamos ter sofrido o 2-0, daquela forma, com cinco jogadores nossos na área, até porque na segunda parte o Sp. Braga não teve lances de perigo. O resultado é pesado para o que fizemos, sobretudo na segunda parte. Até podia ter acabado com um empate, um 3-3 ou um 4-4."