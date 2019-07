Rony Lopes marca na vitória do Monaco

O Monaco, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim, venceu o Cercle Brugge por 4-1, em jogo particular. Rony Lopes e Gelson Martins foram titulares na equipa francesa.





A equipa belga até começou melhor e colocou-se em vantagem logo aos oito minutos, com um golo de Saadi. Os franceses responderam por Rony Lopes que converteu com sucesso um penálti, depois de ter sido o próprio a sofrer a falta, e fez o um igual aos 34'. Ainda na 1.ª parte, a equipa monegasca colocou-se vantagem no marcador com um golo de Panzo.O 3-1 surgiu aos 66 minutos, através de Cardona e o resultado final foi fixado por Mboula aos 84'.