Montpellier de Pedro Mendes volta a despedir treinador: não resistiu quatro meses

Através de um comunicado oficial publicado nas redes sociais e no site oficial do clube, o Montpellier, equipa onde atua o português Pedro Mendes, informou esta terça-feira que Romain Pitau não continuará a ser o treinador da equipa principal, menos de quatro meses após ter assumido o comando da formação da Ligue 1.Apresentado a 17 de outubro de 2022 para ocupar a vaga causada pelo despedimento do antecessor Olivier Dall'Oglio, Romain Pitau não aguentou a crise de resultados (6 derrotas nos últimos 7 jogos) e abandonou o cargo, assim como todos os membros da sua equipa técnica. "Romain Pitau, Pascal Baills e Frédéric Mendy foram hoje informados que estão dispensados das suas atuais funções na equipa profissional masculina. O presidente irá dar amanhã uma conferência de imprensa às 15 horas", pode ler-se no comunicado.