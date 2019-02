O defesa central português Pedro Mendes confirmou esta sexta-feira na sua página do Instagram uma lesão no ligamento lateral interno de um joelho, contraída na quarta-feira, em jogo da liga francesa.O jogador do Montpellier sofreu a lesão ao minuto 13 de uma partida em atraso da 17.ª jornada, com o Paris Saint-Germain.O central português ainda tentou manter-se no campo, mas acabou por ser substituído aos 19 minutos, no jogo que terminou com a derrota do Montpellier por 5-1