A polémica declaração de Domenech: «Adorava contratar o Maradona, mas está morto»

O antigo selecionador francês Raymond Domenech, de 68 anos, que estava afastado dos bancos desde 2010, assumiu no final de 2020 o comandado do Nantes, e não foi preciso esperar muitos dias para gerar polémica com as suas declarações. Questionado sobre o interesse em Jean Lucas, médio do Lyon que foi apontado ao Nantes mas acabou no Brest, o treinador respondeu de forma controversa.





Repudiable: la broma de mal gusto de Domenech sobre la muerte de Maradonahttps://t.co/hJcluwJYMH — Diario Olé (@DiarioOle) January 8, 2021

"Eu adorava contratar o Maradona, mas está morto. É assim. A janela de transferência, para mim, é uma praga", atirou o técnico do Nantes.As declarações foram rapidamente repudiadas na Argentina: o 'Olé', por exemplo, criticou a declaração de "mau gosto" de Domenech, à semelhança da maioria dos internautas.