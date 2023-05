Miúdo de 16 anos não aceitou recusa do Nantes, juntou-se à seleção e foi despedido

É um dos assuntos do dia em França. O Nantes decidiu rescindir o contrato do jovem Younes Ben Ali, de 16 anos, depois deste não ter aceite a recusa do clube e ter-se juntado à seleção de Sub-17 da Argélia para disputar a CAN dessa categoria. De acordo com a RMC Sport, o Nantes justificou a recusa pelo facto da prova não fazer parte do calendário FIFA e, por isso, a cedência não ser obrigatória, mas o médio acabou por ignorar as instruções e juntar-se aos seus compatriotas no torneio que decorre precisamente em solo argelino.O assunto tornou-se também tema de conversa junto da própria seleção argelina, levando o jovem médio a dar uma pequena conferência de imprensa para justificar-se. "Jogo no Nantes desde que sou criança. E como muitos sabem, adoro este clube, é o meu clube favorito. Sempre respeitei o Nantes, desde miúdo dou tudo por ele. Este ano surgiu a oportunidade de representar o meu país, a Argélia. É algo que não acontece a toda a gente. É uma grande honra, fiz tudo bem. Não concordámos em alguns pontos com o clube. Respeitei tudo o que tinha de fazer. Mas decidi ir para a Argélia. Não faltei ao respeito. Tomei a decisão de representar o meu país e isso também tem de ser respeitado. Há sempre quem discorde, mas o mais importante é ir o mais longe possível na Taça de África", disse o jogador, que foi titular no sábado, na vitória argelina por 2-0 diante da Somália.