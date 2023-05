Nantes de João Victor anuncia saída de Antoine Kombouaré do comando técnico

O Nantes, clube de João Victor, anunciou a saída de Antoine Kombouaré do comando técnico, deixando a equipa francesa em lugares de despromoção - 17.ª classificado da Ligue 1."O Nantes gostaria de agradecer especialmente a Antoine Kombouaré. Verdadeiro líder de homens, o técnico conseguiu manter o clube na Ligue 1 no final da temporada 2020-2021. Foi também um dos grandes arquitetos da magnífica época conseguida no ano passado, com um 9.º lugar no campeonato e uma Taça de França conquistada. Um troféu que permitiu à 'Casa Amarela' voltar ao cenário europeu esta temporada", pode ler-se na mensagem partilhada nas redes sociais.Pierre Aristouy assumiu assim interinamente o comando da equipa principal com o objetivo de garantir a manutenção na principal divisão francesa.