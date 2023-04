Abel Ferreira e Paulo Fonseca apontados ao Nice

A imprensa francesa coloca esta terça-feira Abel Ferreira e Paulo Fonseca na lista de técnicos desejados pelo Nice para suceder a Didier Digard, treinador que aparentemente irá deixar o clube no final da temporada. Os nomes dos técnicos portugueses foram veiculados pela RMC Sport, que ainda adiantou o interesse em Régis Le Bris (Lorient) e Franck Haise (Lens) - tal como o 'L’Équipe'.Abel Ferreira tem vínculo com o Palmeiras até 2024, tal como Paulo Fonseca, que está ligado ao Lille até ao final da época 2023/24.O Nice está atualmente na 10.ª posição, com 45 pontos, a 11 do Lille, a atual equipa de Paulo Fonseca, que está no 5.º lugar, bem dentro da zona de qualificação europeia.