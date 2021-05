Golo de Rony Lopes ajuda Nice a derrotar o Brest

O internacional português Rony Lopes fez este domingo o seu terceiro golo na presente edição da liga francesa, ao marcar no triunfo (3-2) do Nice diante do Brest, em jogo da 36.ª jornada





O golo de Rony Lopes, que está cedido pelo Sevilha, surgiu aos 38 minutos e valeu o empate ao Nice, que voltaria a sofrer em cima do intervalo e ficaria reduzido a 10 aos 52 minutos, por expulsão de Lees Melou. Ainda assim, a equipa de Rony Lopes conseguiu dar a cambalhota no marcador por Boudaoui (61') e Kamara (89').Com este triunfo, o Nice isolou-se no 9.º lugar, com 49 pontos. Já o Brest é 14.º, com 40 pontos, e ainda luta para não descer.