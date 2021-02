Todibo: de 'despachado' pelo Benfica à equipa da jornada em França

O defesa central francês Jean-Clair Todibo passou sem deixar grande marca no Benfica, viu o seu empréstimo às águias ser terminado a meio caminho, mas a sua nova aventura parece ter começado da melhor forma.





Reforço garantido pelo Nice no último dia do mercado, o defesa central cedido pelo Barcelona foi este domingo titular pela primeira vez na sua nova equipa e acabou mesmo por se destacar a ponto de merecer entrada na equipa da semana do L'Equipe'. Uma distinção graças à sua atuação diante do Angers, na qual se destacaram os três desarmes, sete duelos ganhos e 8 interceções em 90 minutos.Lembre-se que Todibo está cedido pelo Barcelona até final da temporada pelo Barcelona, tendo o conjunto francês uma opção de compra fixada nos 8,5 milhões de euros.