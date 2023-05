Galtier só pensa em fazer a festa

O PSG pode selar hoje a conquista da Ligue 1, bastando-lhe um empate na visita a Estrasburgo, face à vantagem de 6 pontos sobre o Lens. Mas o título francês sabe a pouco e, nem mesmo na véspera de poder ser campeão, Christophe Galtier escapou aos rumores quanto ao seu futuro, pois a saída do técnico parece inevitável após uma época de estreia muito atribulada. "Os nomes que circulam não me perturbam. Isso faz parte do meu trabalho", reagiu o treinador, garantindo que, apesar dos rumores, continua a ter uma excelente relação com Luís Campos ou o presidente Nasser Al Khelaïfi.

Já o Lille (5º) recebe o Nantes e Paulo Fonseca procura chegar ao 4º lugar, de acesso à Liga Europa, estando a 2 pontos do Monaco. E, ontem, o técnico luso confirmou que André Gomes não deverá voltar a jogar esta época.