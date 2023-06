PSG escolhe Nagelsmann

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Paris SG está em negociações muito adiantadas com Julian Nagelsmann para que este suceda a Christophe Galtier no comando técnico da equipa. A informação é do ‘L’Équipe’, assegurando o jornal que o processo decorre há algumas semanas e está agora a desenvolver-se bastante rapidamente, podendo ficar resolvido nos próximos dias.

Demitido pelo Bayern a 24 de março, o treinador alemão de 35 anos é uma escolha da Qatar Sports Investments, sociedade acionista que detém o Paris SG. O principal objetivo é o de sempre... conduzir a equipa de Mbappé à conquista da Liga dos Campeões.

Henry como adjunto

A RMC Sports adianta que o Paris SG procura convencer Thierry Henry a juntar-se ao projeto na condição de primeiro adjunto de Julian Nagelsmann. Depois de ter sido adjunto de Roberto Martínez na seleção da Bélgica, Thierry Henry é agora proprietário do Como, clube da Serie B (2ª divisão) de Itália.